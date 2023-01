Wybuch zmiótł dom. Świadek: nagle wyszedł zakrwawiony mężczyzna z dzieckiem

Do wybuchu w budynku plebanii ewangelicko-augsburskiej przy ul. Biskupa Herberta Bednorza w Katowicach-Szopienicach doszło w piątek ok. godzin 8.30. W chwili wybuchu było tam 8 osób, 7 osób zostało ewakuowanych, jedna osoba jest poszukiwana. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, to kobieta.