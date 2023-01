Sąsiad zamurował mu klatkę. Do mieszkania wchodzi po drabinie

- Nie było innego wyjścia. Brałem drabinę, dostawiałem do okna i tak wchodziłem. Umówmy się, raz na jakiś czas to jeszcze można przeboleć, ale żyć tak się nie da. Ani wnieść zakupów, ani nawet zamknąć tego mieszkania. Nie mówiąc już o tym, co by było, jakby tu musiało przyjechać pogotowie… - opowiada w programie "Państwo w Państwie" pan Tomasz.