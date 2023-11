Nowa Lewica. Jest zgoda Rady Krajowej na umowę koalicyjną

- Dużo jest różnych emocji, natomiast na końcu musi być rozsądek i mądrość. To wspólne stanowiska całego klubu Lewicy. Przed nami wyborcy do samorządu i europarlamentu, czyli już niedługo zaczynamy kampanię wyborczą. Trzeba szanować partnerów i partnerki, zwłaszcza, kiedy mają inne zdanie. Trzeba robić to z mądrością. O 18:00 odbędziemy na ten temat rozmowy, których sam jestem ciekawy - zapowiedział współprzewodniczący Nowej Lewicy.