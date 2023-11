Nowa koalicja dotrzyma obietnic? Polacy zabrali głos

Polaków zapytano o to, czy uważają, że ten rząd zdoła zrealizować obietnice wyborcze tworzących go partii. Na to pytanie aż 13,4 proc. badanych odpowiedziało twierdząco. Z kolei 38,3 proc. respondentów wyraziło przekonanie, że rząd spełni część obietnic, ale nie wszystkie.