Ustawa dotycząca aborcji. Sekretarz Nowej Lewicy zapowiada

- Jesteśmy partią, która uważa, że prawo kobiety do aborcji do 12. tygodnia jest prawem, o którym ona ma prawo decydować całkowicie. Niestety jest tak, że nie mamy wystarczającej siły przebicia, żeby przeforsować kwestię 12. tygodnia - mówił we wtorek Czarzasty.