Spotkanie USA - Chiny. Powróci temat wojny w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie

- Niczego nie będziemy pomijać, wszystko jest na stole - powiedział jeden z urzędników. Dodał, że w sprawie wojny na Ukrainie Biden zamierza przekazać amerykańskie "obawy co do relacji Chin z Rosją", a także Rosji z Koreą Północną. Zaznaczył też, że prezydent chce, by Chiny użyły swoich wpływów w Iranie, by odwieść Teheran od eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.