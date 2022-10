Nocna narada BBN z prezydentem. Poruszono ważne tematy

- Wyczerpanie zasobów Federacji Rosyjskiej do prowadzenia skutecznej ofensywy, przejście w zasadzie do defensywy i zbrodnicze ataki w infrastrukturę cywilną mające na celu zniechęcenie narodu ukraińskiego do podejmowania walki w celu odzyskania swojego terytorium, wymagają również adaptacji strategii sojuszniczej i sposobu podejścia, w jaki Polska i sojusznicy w ramach Paktu Północnoatlantyckiego będą wspierać Ukrainę - kontynuował.