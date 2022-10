"Nie wykluczam". Premier ostrzega ws. Rosji

Koniec wojny coraz bliżej? Apel władz Ukrainy

Władze Ukrainy zwróciły się z prośbą do pozostających za granicą uchodźców, by nie wracali do kraju co najmniej do wiosny, jeżeli tylko mają taką możliwość - poinformował we wtorek portal strana.ua, powołując się na wypowiedź wicepremier Iryny Wereszczuk, minister do spraw reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych.