Wicepremier Ukrainy do rodaków za granicą: nie wracajcie na zimę

- Proszę, abyście nie wracali, musimy przetrwać zimę - zaapelowała do rodaków za granicą wicepremier Ukrainy. - Widzicie, co robi Rosja, wszyscy to widzą. Powrót teraz to ponowne narażenie się na niebezpieczeństwo: ciebie, twoich dzieci, wszystkich krewnych, którzy są chorzy, mają ograniczoną zdolność poruszania się lub są starsi. Jeśli masz tak możliwość, zostań za granicą, dopóty, dopóki zima się nie skończy - tłumaczyła.