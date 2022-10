Czarny scenariusz dla Ukrainy? Eksperci o perfidnym planie Putina

- Rosjanie rozszerzają spektrum wojny o obszary cywilne i gospodarcze. Wcześniej Kreml - mówiąc o tzw. operacji specjalnej - wskazywał na denazyfikację, rozbrojenie wojsk ukraińskich i zniszczenie centrów decyzyjnych. I to na czele z prezydentem Ukrainy. Dzisiaj Putin przechodzi do walki z ukraińskim narodem. Rosjanie celowo paraliżują ich codzienne życie. Jeżeli uszkodzą lub zniszczą infrastrukturę krytyczną, to będzie to miało negatywne skutki w kolejnych miesiącach - uważa dr Raubo.