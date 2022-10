Olbrzymia skala przemocy seksualnej w Ukrainie. "Gwałt jest najtańszym sposobem walki"

Korzystanie ze środków psychoaktywnych i zmieniających nastrój to też jedna ze strategii wojennych. Faktem jest, że w czasie różnych wojen środki te były zawsze używane do tego, by wzmacniać żołnierzy, utrzymywać ich w stanie stałej gotowości do walki w stanie pobudzenia - żeby żołnierz mógł np. nie spać trzy dni. Ludzie mają swoje ograniczenia - nie jesteśmy w stanie sami utrzymać się w stanie pobudzenia dłużej niż 24 godziny - nasz organizm będzie to pobudzenie redukował. Podanie środków psychoaktywnych wzmacnia wytrzymałość organizmu. W tym sensie jest to zrozumiałe, że z takich środków się korzysta.