Była gwałcona i torturowana. Rosjanie zgotowali jej piekło

Bestialstwo Rosjan. "Kto pierwszy gwałci?"

Kobieta, wraz z mężem, była niepokojona przez dłuższy czas. Ich synowi Rosjanie zarzucali przynależność do ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa, domagali się współpracy. Do ich zatrzymania doszło jednak dopiero w lipcu. Założono im na głowy worki, wepchnięto do bagażników i wywieziono. Oboje trafili na tę samą posesję, choć do innych budynków. Oboje też usłyszeli groźby rychłej śmierci.