Gwałty i pobicia. Tak rosyjskie służby zmusili aktywistę do "przeprosin"

Jak pisze gazeta, policja nie wpuściła prawnika do mieszkania, powołując się na fakt prowadzenia tam czynności operacyjno-rozpoznawczych i "oględzin lokalu". Kamardin został dotkliwie pobity, a następnie funkcjonariusze rosyjskiej służby bezpieczeństwa mieli zgwałcić mężczyznę i zmusili go do przeprosin. Jak podaje gazeta, niesamowicie brutalne "zatrzymania" mogą mieć związek z niedzielnym protestem przeciwko mobilizacji.