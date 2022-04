Lekarz od żywych i umarłych. Rosjanie drwili: "Chowaj tych ludzi sam", więc chował

- Nie bałem się. Było mi wszystko jedno. Wiedziałem, że jestem żywy, a za chwilę mogę być martwy. Jedyne, co miałem w głowie, to potrzebę, żeby choć jeszcze jeden raz usłyszeć słowa "pokój" i "zwycięstwo". No i żeby zobaczyć rodzinę – mówi Dowgopol, który wrócił do Buczy po wyzwoleniu miast.