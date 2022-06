Awans w rządzie się opłaca. Wiadomo, ile będzie zarabiał Mariusz Błaszczak

Przed objęciem funkcji wicepremiera, jako szef resortu obrony Błaszczak zarabiał ok. 17,7 tys. zł (bez dodatku stażowego). Teraz jego zarobki w rządzie wzrosną do 18,3 tys. zł (również bez dodatku). Do tego dochodzi wciąż przysługująca szefowi MON dieta poselska wynosząca około 30 tys. zł rocznie.