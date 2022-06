Kaczyński nie namaścił Błaszczaka na następcę. W PiS słychać "Łubu dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu" [ANALIZA]

W nieoficjalnych rozmowach politycy PiS - szczególnie ci, którzy nie mają codziennego dostępu do ucha prezesa, zastanawiają się - jaki był prawdziwy cel Jarosława Kaczyńskiego. "Może chciał zaszkodzić Morawieckiemu? To na pewno sygnał dla premiera? A może to test dla Błaszczaka, jak zniesie podszczypywanie, które zacznie się po tej wypowiedzi? A może zrobił to tylko po to, byśmy zastanawiali się po co to zrobił" – to odpowiedzi posłów PiS, które padły w środę w rozmowie z naszym dziennikarzem. Wszyscy zdecydowali się wyłącznie na anonimowe wypowiedzi, bo oficjalnie dołączają do chóru Jarząbków i życzą prezesowi, by rządził partią do końca świata i o jeden dzień dłużej.