Kaczyński udzielił wywiadu TVP. "Zabrakło tematu nr 1"

We wtorek wieczorem prezes PiS Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu Danucie Holeckiej w "Gościu Wiadomości" na antenie TVP Info. – Misja wypełniona. Miałem być krócej, 16 miesięcy. Chodziło o przygotowanie i przeforsowanie ustaw. Ta jedna – ustawa o obronie ojczyzny – była trudna, nawet dla rządu, bo to są bardzo duże wydatki. Tutaj akurat pomogła mi wojna, przeszło to bardzo łatwo – przekazał Kaczyński.