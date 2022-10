Błaszczak i Duda na testach Patriotów. "Wyprzedzamy naszych partnerów o kilka długości"

Nawiązując do zainicjowanego przez Niemcy europejskiego systemu obrony powietrznej szef MON powiedział: "My jesteśmy kilka długości przed naszymi współpracownikami, partnerami, którzy wczoraj podpisali tę deklarację. Oni podpisali deklarację intencji, my na polskiej ziemi już mamy ten system, on będzie w pełni operacyjny za kilka miesięcy".