Niemcy. Niektóre regiony wstrzymują szczepienia AstraZeneką osób poniżej 60 l.

Władze Berlina, Monachium, Nadrenii Północnej-Westfalii, a także landu Brandenburgia zdecydowały we wtorek (30.03.21), że osoby poniżej 60 roku życia nie będą na razie szczepione preparatem firmy AstraZeneca.

Przypomnijmy, że ws. szczepień AstraZeneką w naszym kraju wypowiadał się już sam minister zdrowia, Adam Niedzielski. - W Polsce nie ma żadnych przesłanek do wstrzymania szczepień – oznajmił na antenie Radia ZET.

Niemcy. Szczepienia AstraZeneką wstrzymane w niektórych regionach

Już wcześniej kliniki Charité i Vivantes w stolicy Niemiec zawiesiły szczepienia preparatem firmy AstraZeneca aż do odwołania. Decyzja ta jest spowodowana przypadkami zakrzepicy żył mózgowych w Niemczech.

W Nadrenii Północnej-Westfalii kierownicy pięciu z sześciu uniwersyteckich klinik również opowiedzieli się za czasowym wstrzymaniem szczepień preparatem AstraZeneki u młodszych kobiet. Ryzyko kolejnych zgonów jest zbyt wysokie, ocenili we wspólnym liście skierowanym do ministra zdrowia Niemiec i jego odpowiednika na poziomie landu. Agencja DPA jest w posiadaniu wspomnianego pisma.

Rzeczniczka berlińskiej Charité podkreśliła, że w Charité po szczepieniu szczepionką firmy AstraZeneca nie wystąpiły żadne powikłania. Charité chce jednak działać zapobiegawczo i poczekać na ostateczną opinie. Podczas pandemii klinika zaszczepiła do tej pory ok. 16 tysięcy pracowników pierwszą i drugą dawką szczepionki. Jak dodała Zingl, większość z podanych szczepień to preparat firmy AstraZeneca.