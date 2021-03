AstraZeneca powinna być wycofana? Ekspert zabiera głos

Czy Polska powinna wstrzymać szczepienia AstraZeneką? – Nie. Zwłaszcza w sytuacji, w której celowo opóźnia się szczepienia, żeby otrzymać efekt zmniejszenia ciężkich przypadków COVID-19, a nie efekt ochrony przed rozwojem epidemii – uważa wirusolog z Warszawy, prof. Włodzimierz Gut.

Szczepionka AstraZeneca budzi obecnie spore kontrowersje. Kilka krajów wstrzymało szczepienia tym preparatem w związku z reakcjami organizmu, zaobserwowanymi u niektórych zaszczepionych. U niewielkiego odsetka osób, które przyjęło szczepionkę wyprodukowaną przez brytyjsko-szwedzki koncern, pojawiły się zakrzepy krwi. To wywołały obawy o bezpieczeństwo jej stosowania. Jak z kolei zapewnia sama firma, szczepionka wciąż weryfikowana jest w ramach kontynuacji badań klinicznych.

W ostatnim czasie niepokojące reakcje po szczepieniu pojawiły się m.in. u kilku medyków z Norwegii. Kraj tymczasowo wstrzymał użycie AstraZeneki. Stosowanie produktu zostało też chwilowo wstrzymane w Danii, Austrii, Estonii, Włoszech, Luksemburgu, na Litwie, Łotwie i w Tajlandii. W ślad za norweskim przykładem poszły także irlandzkie władze medyczne, które zarekomendowały wstrzymania szczepień AstraZeneką, w związku z przypadkami zakrzepów krwi, do niedzieli rano.

Warto z kolei podkreślić, że kraje takie jak m.in. Francja i Szwecja nie zdecydowały się na ten krok. Autorytety medyczne tych państw oceniły, że obecnie ma wystarczających powodów na wycofaniu z obiegu szczepionki AstraZeneca.

Ekspert o powikłaniach po szczepieniu AstraZeneką. "To sporadyczne przypadki"

Mimo to w kontekście zastosowania AstreZeneki narastają pewnego rodzaju obawy i niejasności. Rozwiewa jest w rozmowie z Wirtualną Polską warszawski wirusolog, prof. Włodzimierz Gut.

- Należy zadań sobie podstawowe pytanie: ile osób już zaszczepiono AstraZeneką? Kilka milionów. Jak często zdarzały się powikłania? Są to sporadyczne przypadki. Oczywiście przy każdym szczepieniu każde zdarzenie medyczne jest odnotowywane, a przy zdarzeniach ciężkich robi się wstrzymanie stosowania preparatu do momentu wyjaśnienia. Jak wynika z opinii Europejskiej Agencji ds. Produktów Leczniczych czy też opinii WHO, nie stwierdzono w gruncie rzeczy podstaw do powiązania tych zdarzeń z działaniem szczepionki AstraZeneca. Jest to na razie opinia wstępna, a każde zdarzenie medyczne tego typu wymaga bardzo starannego wyjaśnienia – tłumaczy ekspert.

Kilka państw wstrzymało szczepienia AstraZeneką. Ekspert: to powszechne działanie

Uspokaja jednak, że "przy tej ilości dawek sprawa ( dot. domniemanych powikłań – red.) nie jest zbyt istotna, ale równocześnie wymagająca wyjaśnienia". – W związku z tym do momentu wyjaśnienia – najczęściej jest to okres tygodnia lub dwóch – wstrzymuje się szczepienia albo określoną serią (jeśli problem dotyczy serii) albo preparatem pochodzącym od określonego producenta – precyzuje specjalista.

Podkreśla też, że w przypadku stwierdzenia przyczynowo - skutkowego łańcucha reakcji z danej szczepionki się po prostu rezygnuje. Jeżeli natomiast jest to tzw. zdarzenie równoczesne – czyli niepowiązane bezpośrednio ze szczepieniem – wówczas cały proces szczepień przywraca się z powrotem.

- Tak to wygląda z każdego punktu widzenia – kwituje prof. Gut. Kroki, na które zdecydowały się wyżej wymienione państwa, to w ocenie naszego rozmówcy powszechny sposób postępowania w takiej sytuacji. – To jest powszechne działanie każdego kraju kupującego szczepionkę w sytuacji wystąpienia czegoś, co może ale nie musi być NOP-em – uściśla.

NOP, czyli niepożądany objaw poszczepienny, to zaburzenie stanu zdrowia, które pojawiło się w przeciągu 4 tygodni od przyjęcia szczepionki.

"Szczepionki tak naprawdę niczym nie różnią się między sobą"

Profesor przekonuje również, że strach wobec AstraZeneki jest w Polsce nieuzasadniony. – Szczepionki tak naprawdę niczym nie różnią się między sobą. Czym jest Moderna, czym jest Pfizer? Jest to podanie w odpowiedniej osłonce informacyjnego mRNA, które jest przepisane przez komórkę na odpowiednie biało. Zaletą tego systemu, że przepisanie odbywa się na właściwych rybosomach i białko ma dzięki temu właściwą strukturę. Czym natomiast jest szczepionka wektorowa? Podaniem wektora, czyli wirusa ( który nie jest chorobotwórczy) z wbudowanym genem, na którego matrycy powstaje mRNA – wyjaśnia prof. Gut.

Pytany z kolei o to, czy Polska powinna wstrzymać szczepienia AstraZeneką, odpowiada zdecydowanie, że nie byłaby to rozsądna decyzja.

AstraZeneca wstrzymana w Polsce? "Nie, zwłaszcza, gdy celowo opóźnia się szczepienia"

- Nie. Zwłaszcza w sytuacji, w której celowo opóźnia się szczepienia, żeby otrzymać efekt zmniejszenia ciężkich przypadków COVID-19, a nie efekt ochrony przed rozwojem epidemii – zaznacza.

Ekspert dodaje, że to właśnie rozciągnięcie w czasie Narodowego Programu Szczepień powoduje "nie tyle ochronę przed rozwojem epidemii, co jedynie złagodzenie przebiegu epidemii i ochronę szpitali".

- W sytuacji niedoboru szczepionki, rezygnacja ze stosowania którejś z nich – jeśli nie mamy ich pod dostatkiem – nie jest dobra – ocenia wirusolog. Dodaje, że do punktów szczepie© cały czas dociera za mało szczepionek.

"To jest tzw. zjawisko nieistotne"

Koncentrując się na sytuacji wewnątrzkrajowej ekspert zauważa, że należy przede wszystkim patrzeć na liczby. – Ile przypadków powikłań poszczepiennych mamy w Polsce? NOP-ów było ponad 2,5 tysiąca, w tej chwili praktycznie prawie 3. I to przy podaniu milinów dawek szczepionki. Czyli jest to tzw. zjawisko nieistotne – uważa prof. Gut.

Wskazuje także na bardzo istotny aspekt, towarzyszący identyfikacji reakcji poszczepiennych.

- Np. podwyższona temperatura uznawana jest za NOP, a stanowi odpowiedź organizmu na podanie antygenu. Ból w miejscu wkłucia uznawany jest za NOP, a w 80 procentach jego źródło pochodzi z ręki wkłuwającego. Jeżeli trafia w nerw lub naczynie to zaczyna się problem, bo szczepionka powinna być podawana domięśniowo – podkreśla. Jak dodaje, każde tego rodzaju zjawisko jest potem rejestrowane i dopóki nie ustali się jego bezpośredniej przyczyny, przypisuje się je działaniu szczepionki.

Brytyjski wariant koronawirusa na Pomorzu. Ekspert uspokaja

Eksperta zapytaliśmy również o sytuację epidemiczną na Pomorzu. Lekarze w ostatnim czasie alarmowali, że za 80 procent przypadków zakażeń w tym regionie odpowiedzialny jest brytyjski wariant koronawirusa.

Czy powinniśmy się bać tej mutacji patogenu w związku z faktem, że istnieje możliwość jego migracji w inne regiony Polski? Zdaniem profesora, nie ma takiej potrzeby ponieważ szczepionki są skuteczne również wobec tego wariantu.

- Nie, o tyle, że działanie ochronne szczepionek skoncentrowane jest przeciwko tzw. białku S – tam jest to całe białko wmontowane. Jeśli wirus „ucieknie” spod działania szczepionki to by oznaczało, że zmienił swoje białko S, czyli stracił zdolność wiązania się do receptora ACE-2. A to z kolei oznacza, że przestałby istnieć, ponieważ wirus żyje tylko w żywej komórce – uściśla prof. Włodzimierz Gut.

Dr Sutkowski: co raz więcej pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19

Przeczytaj także:

Źrodło: WP Wiadomości