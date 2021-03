Szczepionka na COVID-19 AstraZeneca. Norwegia i Islandia wstrzymują szczepienia tym środkiem

"Wstrzymujemy szczepienia preparatem AstraZeneca, ponieważ chcemy przyjrzeć się bliżej jego skutkom ubocznym. Jest to zgodne z zasadą ostrożności" - przekazał Geir Bukholm, dyrektor ds. kontroli zakażeń w norweskim Instytucie Zdrowia Publicznego (FHI).

To niejedyne kraje, które podjęły taką decyzję. Szczepionki na COVID-19 firmy AstraZeneca aktualnie nie są podawane także w: Austrii, Estonii, Łotwie oraz Litwie i Luksemburgu.

Szczepionki na COVID-19 AstraZeneca wstrzymane w kilku krajach

Po informacji, że Dania wstrzymuje szczepienia na COVID-19 AstraZeneca o komentarz w tej sprawie redakcja Wirtualnej Polski zwróciła się do dr. Tomasza Dzieciątkowskiego, specjalisty mikrobiologii, pracownika Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ekspert przekazał, że informacje o ewentualnych skutkach ubocznych są doniesieniami. Aby to potwierdzić, konieczne jest przeprowadzenie badań.

- Zaobserwowano tylko związek czasowy, a to wymaga potwierdzenia. Decyzja o zawieszeniu nie oznacza tego, że taki związek faktycznie istnieje, trzeba go ustalić - przekazał specjalista w rozmowie z WP.

- Może zależy to od partii, może to być koincydencja. To, że jakieś zjawisko następuje po czymś, nie oznacza, że następuje wskutek czegoś - dodał dr Dzieciątkowski i podkreślił, że w Polsce nie odnotowano takich skutków ubocznych.