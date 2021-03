Szczepionka AstraZeneca wstrzymana w kolejnym kraju Europy. Co dalej?

Szczepionki AstraZeneca mają być wstrzymane na terenie Danii na 14 dni. Po tym czasie nastąpi ponowna analiza sytuacji. To oznacza, że osoby, które otrzymały na terenie tego kraju pierwszą dawkę preparatu AstraZeneca będą musiały poczekać na drugie szczepienia. Wszystkie rezerwacje na przyjęcie pierwszej dawki zostały anulowane.

- Wstrzymanie jednej ze szczepionek nie jest łatwą decyzją, ale musimy reagować szybko, gdy istnieje wiedza o możliwych poważnych skutkach ubocznych. Musimy to wyjaśnić zanim będziemy kontynuować stosowanie szczepionki AstraZeneca - mówił dyrektor Krajowej Rady ds. Zdrowia Soren Brostrom.

Opozycja chce Polexitu? Ostra riposta wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego

Do sprawy odniosła się sama firma. W oświadczeniu dla portalu Insider, rzecznik AstraZeneca powiedział, że bezpieczeństwo szczepionek zostało "dogłębnie zbadane" podczas badań klinicznych, a dane pokazują, że są one "ogólnie dobrze tolerowane".

Do tej pory sześć krajów UE - łącznie z Danią - wstrzymały szczepienia z użyciem produktu AstraZeneca z obawy, że może on powodować zakrzepy krwi. Chodzi o Austrię, Estonię, Litwę, Luksemburg i Łotwę. Sprawę monitoruje Komisja Europejska, która śledzi ustalenia Europejskiej Agencji Leków (EMA).

Szczepionka AstraZeneca pod lupą. Co z Polską?

- Zaobserwowano tylko związek czasowy, a to wymaga potwierdzenia. Decyzja o zawieszeniu nie oznacza tego, że taki związek faktycznie istnieje, trzeba go ustalić - dodał dr Dzieciątkowski.

- Może zależy to od partii, może to być koincydencja. To, że jakieś zjawisko następuje po czymś nie oznacza, że następuje w skutek czegoś - zauważył rozmówca WP i zaznaczył, że na terenie Polski nie odnotowano takich skutków ubocznych.