Nie pójdą na rękę prezesowi PiS. "Nie wyobrażam sobie"

Prawo i Sprawiedliwość, choć niezmiennie utrzymuje się na pozycji lidera, według najnowszych sondaży, nie ma co liczyć na samodzielne rządzenie. Skłania to w ostatnim czasie polityków PiS do szukania dodatkowych opcji koalicyjnych - już po wyborach. Jedna z partii złożyła ws. współpracy z rządzącymi jasną deklarację.