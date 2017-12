Nie chcą placu Kaczyńskich w Katowicach. Radni zaskarżą decyzję wojewody

O zmianie nazwy placu zdecydował na mocy tzw. ustawy dekomunizacyjnej wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. To nie spodobało się części radnych i mieszkańców Katowic.

Jak informuje serwis dziennikzachodni.pl, podczas sesji Rady Miasta Katowic zdecydowano o złożeniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję wojewody. Po przyjęciu uchwały na sali zaczęto bić brawo.

Zaskarżenie decyzji wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego to odsłona sporu dotyczącego zmiany nazwy placu Wilhelma Szewczyka na Marii i Lecha Kaczyńskich. To efekt ustawy dekomunizacyjnej, która zakłada, że wojewoda może zmienić nazwy ulic jeśli ich nazwy gloryfikują komunizm.