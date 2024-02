Nie bój się. Przecież jestem obok

Grażyna Banach-Kociołek, mama Agi: Bardzo poruszyły mnie słowa Agnieszki z programu "Down the Road", w którym występowała. Powiedziała wieczorem przy ognisku, że najbardziej marzy o ślubie z Bartkiem. I jako ich rodzice robimy wiele, by ta relacja trwała. Natomiast nie ma na razie mowy, by razem zamieszkali. To jest bardzo duża operacja logistyczna. Nie powiem rodzicom Bartka, żeby wzięli pod opiekę kolejną osobę.