Netanjahu nie będzie się hamował. Konfrontacja militarna wisi w powietrzu

Jak dodaje ekspertka OSW, w ostatnich miesiącach zauważalne jest zacieśnianie współpracy Izraela z USA w zakresie współpracy militarnej w kontekście przygotowań do ewentualnego ataku na Iran. - Maleją szanse, by problem Iranu rozwiązać w sposób dyplomatyczny. Coraz bardziej prawdopodobne jest za to, że w końcu dojdzie do konfrontacji z Iranem. Szef MON Izraela powiedział zatem coś oczywistego. Izraelczycy szykują się do interwencji militarnej, bo konfrontacja zbrojna może okazać się jedynym rozwiązaniem wobec aspiracji nuklearnych Iranu i jego narastającej agresji w regionie - konkluduje dr Zielińska.