Kryzys polityczny w Izraelu. Wielki powrót Netanjahu? "To może być jego ostatnia kampania"

Co wpłynęło na eskalację tego kryzysu? - W rządzie szerokiej koalicji partii, zjednoczonych, by odsunąć Netanjahu od władzy, zaistniały problemy z kilkoma posłami "na skrzydłach" koalicji. Co rusz któryś z posłów groził, że odejdzie z sojuszu. Pierwszą była posłanka z partii premiera Bennetta, która jednocześnie pełniła funkcję koordynatorki koalicji w Knesecie i zdecydowała się przejść do opozycji - tłumaczy dr Zielińska.