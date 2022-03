Między Zełenskim a Putinem. Izrael ma problem z rosyjską inwazją na Ukrainę [WYWIAD]

Wydaje mi się, że faktycznie, biorąc pod uwagę specyficzną wrażliwość adresatów, to nie była skuteczna komunikacja polityczna. Być może mógł użyć innych analogii. Nawiązać do wojen, które Izrael toczył, gdy był już niepodległym państwem - na przykład do wojny Jom Kippur, kiedy to Izrael stanął na krawędzi zniszczenia. Wtedy to wystąpienie nie miałoby tak dużego ładunku kontrowersyjnego. Zełenski nawiązaniem do Holokaustu niestety odwrócił uwagę od głównego punktu swojego przesłania, czyli apelu o zwiększenie izraelskiego zaangażowania i tego, co mógłby zrobić Izrael, żeby wesprzeć Ukrainę w czasie wojny.