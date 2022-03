Wojna w Ukrainie. Zełenski w Knesecie. "Naziści i kwestia żydowska"

Zełenski w Knesecie o Rosji Putina. "Tak samo 80 lat temu mówili naziści"

- Pojawiają się tam (na Kremlu) takie terminy, jakie pojawiały się kiedyś, gdy partia nazistowska szła przez Europę. Nazywano to ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej. Pamiętacie to. Nikt tego nie zapomni. Słuchajcie, jak znowu padają te słowa: ostateczne rozwiązanie problemu Ukrainy. To dotyczy nas. Cały świat słyszy o tej tragedii. Dokładnie tak samo jak 80 lat temu mówili naziści - mówił Zełenski do izraelskich polityków.