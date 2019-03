Netanjahu ma prawdziwe problemy. Może przegrać wybory i iść do więzienia

Beniamin Netanjahu będzie walczył do końca. Grozi mu więzienie za korupcję i nadużycie władzy. Premier Izraela uważa oskarżenia za zagrywkę jego wrogów politycznych przed wyborami. Teraz jednak, pierwszy raz od wielu lat, może przegrać.

Prokurator Generalny Izraela Avihai Mandelblit zapowiedział wniesienie pozwu przeciwko urzędującemu szefowi rządu Izraela. Najłagodniejsze oskarżenia dotyczą przyjęcia przez Netanjahu drogich prezentów o łącznej wartości 282 tys. dolarów. Inne śledztwo dotyczy obietnicy wsparcia w przyjęciu ustawy faworyzującej jedną grupę medialnej kosztem konkurencji. O ile w pierwszym wypadku, w tzw. "Sprawie 1000", prokurator skłania się do oskarżenia polityka o nadużycie zaufania, to druga "Sprawa 2000" dotyczy już korupcji.

Najpoważniejsza jest jednak "Sprawa 4000". Netanjahu miał zapewnić właścicielowi koncernu telekomunikacyjnego Bezeq korzystne warunki handlowe w zamian za pozytywne artykuły o jego żonie, Sarze, w należącym do tego samego właściciela popularnym portalu internetowym Walla. Prokuratura opiera się na zeznaniach świadka koronnego, byłego bliskiego współpracownika premiera, który zgodził się ujawnić informacje w zamian za uniknięcie więzienia.

Policja prowadziła też "Sprawę 3000", która dotyczyła podejrzeń przyjęcia łapówki od producentów niemieckich okrętów podwodnych w zamian za zakupy dla izraelskiej armii. To dochodzenie jednak umorzono z braku dowodów.

Netanjahu w prawdziwych opałach

Informacja o możliwym postawieniu premiera w stan oskarżenia spadła na Netanjahu w najgorszym możliwym momencie. Do wyborów do parlamentu, Knesetu, zostało już tylko 6 tygodni. Do tego od kilku dni, po raz pierwszy od niemal 20 lat, ma z kim przegrać. Byli generałowie zawiązali koalicję z liberałami, tworząc "niebiesko-biały" sojusz, który z dnia na dzień w sondażach wyprzedził rządzący obecnie Likud.