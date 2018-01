Nakło nad Notecią. Policja zatrzymała podejrzanych o zniszczenie drzwi do biura PiS

Policja zatrzymała 35-letnią kobietę i jej 34-letniego męża, którzy usłyszeli zarzut zniesławienia mogącego narazić na utratę zaufania.



Do zniszczenia drzwi do biura posła PiS Łukasza Schreibera i europosła Kosmy Złotowskiego doszło 1 stycznia. Poseł Schreiber i opublikował zdjęcia, na których można odczytać napisy: "Piotr Szczęsny zginął przez was!".