Biura posłów PiS zaatakowane w sylwestra. Kolejny atak wandali

Rzecznik Prasowy warszawskiej Pragi - Północ poinformował o kolejnym ataku na biura poselskie polityków PiS. Tym razem poszkodowane zostały lokale, w których pracują Zdzisław Krasnodębski i Paweł Lisiecki.

Jak napisał na Twitterze Karol Szyszko, rzecznik dzielnicy Praga - Północ, napastnicy zakleili zamki do drzwi nieznaną substancją. W konsekwencji, aby dostać się do lokalu trzeba było je przewiercić.

To nie pierwsza taka sytuacja w ostatnim czasie. W październiku doszło do zakłócenia porządku w biurze Anny Sobeckiej, a w listopadzie oblano farbą drzwi do biura PiS na śląsku. Z kolei na początku grudnia, w odstępie kilku dni doszło do kolejnych incydentów.