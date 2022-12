Największy lęk Putina. "Wall Street Journal" ujawnia

Rzecznik Putina wprost: on nie ma smartfona

Rosyjskie media państwowe już w 2020 roku informowały, że choć prezydent Rosji sporadycznie korzystał z internetu, to na co dzień nie używa np. smartfona. - On nie ma smartfona, to po prostu niemożliwe - mówił wówczas rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.