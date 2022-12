Wskazują plan Putina. "Chce uwolnić się od odpowiedzialności"

Według analityków amerykańskiego think-tanku Władimir Putin podwaja wysiłki, by uwolnić się od odpowiedzialności za przedłużającą się wojnę. W tym celu kilkakrotnie oświadczał, że Rosja dąży do jak najszybszego zakończenia działań wojennych. Równocześnie podkreślał, że Rosja nie przyspieszy tempa "operacji wojskowej", ponieważ spowodowałoby to "nieuzasadnione ofiary".