Chce "zakończyć wojnę". Takich słów Putina się nie spodziewali [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie. Władimir Putin zadeklarował, że celem Rosji "nie jest nakręcanie konfliktu zbrojnego, ale wręcz przeciwnie - zakończenie go". Komentował także wizytę Wołodymyra Zełenskiego w USA. - Mówiłem wiele razy: eskalacja konfliktu prowadzi do nieuzasadnionych strat - stwierdził enigmatycznie. Ocenił również, że systemy Patriot, które znajdą się w Ukrainie, są "dość stare". - Bierzemy to pod uwagę i znajdziemy na nie antidotum - dodał. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.