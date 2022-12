USA idą dalej ws. Patriotów. Pierwsza taka sytuacja

Kijów prosił o Patrioty od miesięcy, przypomina Politico, ale jedną rzeczą, która wstrzymywała decyzję USA, była złożoność systemu i długi proces szkolenia wymagany do jego obsługi. Oczekuje się, że szkolenie Ukraińców do obsługi Patriota, co zwykle wymaga udziału 90 żołnierzy, zajmie kilka miesięcy.