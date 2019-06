Nadchodzi rekonstrukcja rządu. Szefernaker: "Będzie wiele młodych osób"

PiS musi znaleźć następców ministrów, którzy wyjadą do Brukseli. Ale na tym zmiany w rządzie mają się nie kończyć. Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker zdradził, że roszady nastąpią również wśród wiceministrów. Tam przybyć ma młodych polityków.

Pewne jest, że pusty fotel zostawi po sobie wicepremier Beata Szydło , szefowa MEN Anna Zalewska , szef MSWiA Joachim Brudziński i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska . Poza tym do Brukseli pojadą m.in. dwie rzeczniczki, czyli Joanna Kopcińska i Beata Mazurek .

Rekonstrukcja na dniach

Skład nowego rządu mamy poznać w najbliższych dniach. Wśród kandydatów na posadę szefa MSWiA wymienia się Pawła Szefernakera. Na antenie RMF FM stwierdził, że to dla niego "duże wyróżnienie". - Myślę, że w polityce ważna jest cierpliwość, pokora. Potrzebni są dziś w rządzie ludzie doświadczeni, którzy maja doświadczenie polityczne - dodał.

Do resortów mają dołączać 30 i 40-latkowie. - W tej drużynie trzeba połączyć doświadczenie z młodością i myślę, że to dobry przepis, na to jak rządzić - skwitował Szefernaker. Nie chciał jednak zdradzać konkretnych nazwisk, które oficjalnie podać ma premier Mateusz Morawiecki.