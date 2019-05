Rekonstrukcja rządu. Suski: przyjadą osoby kompetentne

- Nie najważniejsze są personalia, najważniejszy jest program Prawa i Sprawiedliwości - mówił o planowanej rekonstrukcji rządu szef Gabinetu Politycznego Premiera Marek Suski. Minister dywagował kto może zostać przyszłym prezydentem Polski oraz wyznał jakie ma plany na piątkowy wieczór.

Marek Suski przyznał, że nie zna dokładnej daty rekonstrukcji rządu (Youtube.com, Fot: rmf24.pl)

- Ja sądzę, że to nie będzie zaskakujące. Do rządu przyjdą koleżanki i koledzy, którzy są kompetentni - zapowiedział Suski. Dopytywany o dokładny termin planowanej wymiany ministrów, nie chciał udzielić konkretnej odpowiedzi. Według medialnych doniesień mogłoby do tego dojść 4 czerwca - w 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów do parlamentu.

- Nie wiem czy zaprzysiężenie będzie we wtorek, bo prezydent gdzieś wylatuje. Wiem, że będzie dostępny bardzo wcześnie rano - stwierdził Suski. Dodał, że obecnie trwają "ustalenia pomiędzy premierem Mateuszem Morawieckimi i prezydentem Andrzejem Dudą".

"Żadne Dudy, żadne Tuski. Prezydentem Marek Suski"?

- To bardzo miły, wymyślony przez internautów wierszyk. Dziękuję autorowi - mówił na antenie RMF FM Marek Suski. Szef Gabinetu Politycznego Premiera pytany był na kogo Prawo i Sprawiedliwość postawi w wyborach prezydenckich w 2020 roku, szczególnie w kontekście doniesień o możliwości startu w wyścigu Beaty Szydło.

- Na dziś wydaje się, że nie ma alternatywy dla Andrzeja Dudy. Ale to nie jest jeszcze decyzja. To jest takie nasze przekonanie - stwierdził Suski. Dodał, że werdykt zapadnie na radzie politycznej PiS. - To będzie decyzja, jaką podejmie partia, kiedy ją będzie podejmować - wyznał szef Gabinetu Politycznego Premiera.

Piątek ministra Suskiego

Dalsza część wywiadu w RMF FM mogła być zaskakująca dla słuchaczy. Szef Gabinetu Politycznego Premiera uchylił rąbka tajemnicy ze swojego życia prywatnego. Członek Prawa i Sprawiedliwości od lat znany jest ze swojego zamiłowania do sztuki - jest absolwentem Pomaturalnego Studium Zawodowego Technik Teatralnych. - Na co dzień nie mam na to zbyt wiele czasu, ale wczoraj zdarzyło mi się namalować akwarelę - przyznał Suski. Po czym wyciągnął telefon i pokazał obraz przedstawiający jego córkę i wnuczkę.

Dopytywany dalej o sztukę przez dziennikarza RMF, wyznał że zdarza mu się czasami rozpłakać przy poezji. - Jestem wrażliwy, może dlatego maluję, rysuję, piszę wiersze. Świat nierzeczywisty jest lepszy niż ten z którym mam do czynienia - wyznał Suski.

Szef Gabinetu Politycznego Premiera opowiedział także o swoich planach na piątkowy wieczór. - Mam jeszcze dzisiaj parę spotkań, ale wieczorem widzimy się w gronie zaprzyjaźnionych wójtów, burmistrzów (...) będzie to raczej grill - opowiadał Suski. Pytany w wywiadzie, czy jest palaczem (w piątek przypadał Światowy Dzień bez Papierosa), odpowiedział że "czasami i tylko do towarzystwa". - Dziś obiecuję, że nie zapalę - powiedział Suski.

