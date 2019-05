Suski nt. żydowskich roszczeń: nie będzie ustawy ws. 447 Just

Podczas kampanii wyborczej do Europarlamentu czołowi politycy PiS zapewniali, że Polska nie zapłaci roszczeń ze strony Izraela ws. mienia bezspadkowego. Szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski zapowiedział, że w związku z ustawą 447 Just nie powstaną żadne regulacje prawne zabezpieczające polski majątek.

- Analizy prawne wskazują, że nie ma podstaw, a USA powiedziały, że ustawa 447 ma służyć celom informacyjnym. Wydaje się, że nie są potrzebne żadne rozwiązania (ustawowe - red.), bo ustawy innych krajów w Polsce nie obowiązują - powiedział na antenie Radia Plus.

Poseł PiS dodał, że w sprawie amerykańskiej ustawy "odbyły się poważne konsultacje" i wynikało z nich, że "chyba nie ma potrzeby" sankcjonować kwestii żydowskich roszczeń prawnie. - Nie widzę zresztą jakiejś ekspansji. Ambasador USA powiedziała, że to nie jest jakakolwiek próba wysuwania roszczeń wobec Polski. Ona dotyczy tylko raportu dla Kongresu USA, który nie będzie zawierał żadnych prawnych czy finansowych zobowiązań dla kogokolwiek - przekonywał.

Przypomnijmy, kwietniu 2018 r. Kongres USA przyjął tzw. ustawę 447, zwaną również Just Act, która przyznaje Departamentowi Stanu prawo do wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holokaustu, a także – co najważniejsze – udzielenia im pomocy w odzyskaniu żydowskich majątków bezdziedzicznych.