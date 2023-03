Mowa ciała Putina i Xi. Eksperci oceniają

Eksperci na łamach Reutersa ocenili mowę ciał dwóch przywódców. Dyrektorka zarządzająca firmy Influence Solutions z siedzibą w Singapurze Karen Leong zwróciła uwagę na to, że chiński lider wyprzedził Putina, gdy ten chciał mu podać dłoń. Ekspertka wyjaśniła, że ten gest oznacza to, że mimo iż to on jest tym, co odwiedził Rosję, to będzie wyznaczał kierunek tej relacji.