Morderstwo katechetki. Jej syn może uniknąć kary

Do tragedii doszło we wrześniu zeszłego roku. Jak przypomina "Fakt", policja znalazła przypadkiem ciało Marioli K. - cenionej katechetki z Szamotuł. Podczas patrolu, mundurowi zwrócili uwagę na mężczyznę, który siedział ze spuszczoną głową i zachowywał się dziwnie. Był to Ireneusz K., syn katechetki.