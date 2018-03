Mord i wybuch w Poznaniu. "Podtekst seksualny"

Na światło dzienne wychodzi coraz więcej szczegółów dramatu poprzedzającego niedzielną eksplozję kamienicy w Poznaniu. Znajomy mężczyzny, który doprowadził do tragedii mówi, dlaczego Tomasz J. mógł odciąć żonie głowę, nos i piersi oraz wyłupić oczy.

Znajomy zabójcy mówi w rozmowie z "Super Expressem", że kiedy razem pracowali, widział dziwne zachowanie mężczyzny. - Skarżył się, że za mało zarabia i żona narzeka. Mówił, że przez to czuje się jak śmieć. Jeździł do lasu i tam krzyczał, żeby się wyładować - opowiada.

Dodaje, że po tym, kiedy Tomasz J. wyjechał do pracy do Anglii, przekazał żonie pieniądze na operacje plastyczne piersi, pośladków oraz ust. - Może potem przyszło mu do głowy, że tych piersi kto inny będzie teraz dotykał? - zastanawia się rozmówca gazety.