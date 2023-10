Morawiecki zabrał głos po wyborach. "Nie damy zabrać"

- Bitwa o Polskę trwa i będzie trwała. (...) Przed nami - ludźmi Solidarności - wielkie zadanie. Obrona tego, co udało się zrealizować w ostatnich latach, ale także wytyczanie ścieżek, ideałów Solidarności na kolejne lata. Jestem przekonany, że znajdziemy w sobie siłę i odwagę, by to realizować - wskazał premier.