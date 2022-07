Młodych czekają "biedaemerytury". Z roku na rok będzie coraz gorzej

- Przyczyny takiej sytuacji należy upatrywać w reformie emerytalnej z 1999 roku, kiedy wprowadzono tzw. system zdefiniowanej składki. Nasza emerytura zależy od tego, ile zgromadzimy pieniędzy w czasie odkładania składek. I ta kwota jest dzielona przez średnie dalsze trwanie życia, co badane jest przez Główny Urząd Statystyczny. Brzmi to skomplikowanie, ale chodzi po prostu o to, ile pieniędzy zgromadziliśmy w ZUS, i jak długo będziemy żyli. To się dzieli i taka jest nasza emerytura - wskazywała ekspertka.