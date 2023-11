Minister zdrowia unikała odpowiedzi. "Powtórzę to pytanie po raz piąty"

Dodała jednak, że "wiele osób zostało wmanewrowanych w pewną manipulację". - Kobiety uwierzyły w to, że wyrok Trybunału spowoduje, że kobiety jeżeli będą w zagrożeniu życia lub zdrowia nie będą mogły zrobić aborcji, co jest nieprawdą. Kobiety uwierzyły, że jeżeli zostaną zgwałcone, to nie będą mogły zdecydować o aborcji, co też jest nieprawdą - przekonywała Sójka.