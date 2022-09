Nie jest dobrze. "Księgowy Putina" wprost o budżecie

"Umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz zezwalają na uprzywilejowany wjazd do UE obywatelom państw, które są wiarygodnymi partnerami szanującymi te same wartości co my. Rosja, która prowadzi niczym niesprowokowaną i nieuzasadnioną wojnę napastniczą, w tym dopuszcza się masowych ataków na ludność cywilną, straciła tę wiarygodność i zdeptała podstawowe wartości naszej międzynarodowej wspólnoty. Dzisiejsza decyzja to bezpośredni skutek rosyjskich działań i kolejny dowód na nasze niezachwiane poparcie dla Ukrainy i jej mieszkańców" - powiedział Vit Rakusan, czeski minister spraw wewnętrznych.