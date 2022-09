Gen. Pytel: największym sukcesem Rosji w Polsce jest PiS

Na uwagę, że teraz pojawiły się maile mające pochodzić z prywatnej skrzynki prezesa Orlenu Daniela Obajtka, gen. Pytel stwierdził, iż jest to dowód, że "Rosjanie mogą grać na PiS jak na harmonii, przyciskając dowolny klawisz". - To na razie komunikat: "mamy cię, masz wybór". Może świadczyć o próbie wywarcia presji na Obajtku albo na samym Kaczyńskim. To nie znaczy, że Rosjanie rzucą mocniejszy materiał - może PiS da im wcześniej to, czego chcą. Jaki może być cel tego zagrania? Wyhamowanie z pomocą Ukrainie? A może, skoro ruszają Obajtka, polityka Polski ws. surowców energetycznych? - zastanawia się w rozmowie z "GW" gen. Pytel.