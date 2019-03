Minimalna różnica liderów z wyborach do PE. Najnowszy sondaż

Zjednoczona Prawica i Koalicja Europejska idą łeb w łeb - wynika z najnowszego sondażu IBRiS ws. wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wygrywa ZP z poparciem rzędu 39,7 proc., ale KE dosłownie depcze jej po piętach. Może liczyć na 38,5 proc. głosów.

Zjednoczona Prawica i Koalicja Europejska zdobyłyby po 23 mandaty (Agencja Gazeta, Fot: Sławomir Kamiński)

Sondaż został przeprowadzony w ramach Europejskiego Programu Badawczego. Jego wyniki przedstawia "Fakt". I tak, za dwójką liderów jest przepaść. Na trzecim miejscu plasuje się Wiosna Roberta Biedronia z poparciem na poziomie 6,3 proc., dalej Kukiz'15 - 5,1 proc. i Koalicja Propolska (Korwin i inni) - 4,1 proc.

W takim scenariuszu Zjednoczona Prawica i Koalicja Europejska zdobyłyby po 23 mandaty, a Wiosna i Kukiz'15 po trzy. Deklarowana frekwencja wyniosłaby 46,9 proc.

"To oznacza, że do ostatniej chwili może się ważyć, kto wygra" - ocenia gazeta.

Sondaż IBRiS w ramach Europejskiego Programu Badawczego został przeprowadzony na przełomie lutego i marca.

Ministrowie do Brukseli. Co na to Polacy?

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Ma w nich startować ok. 20 ministrów i wiceministrów, m.in.: szefowa resortu edukacji Anna Zalewska, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister pracy Elżbieta Rafalska oraz wicepremier Beata Szydło.

Prawie połowa Polaków uważa, że członkowie rządu, którzy startują w wyborach do PE, już na początku kampanii powinni zrezygnować ze stanowiska - wynika z niedawnego sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu".

