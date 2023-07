Mieściła się w dłoni dorosłego człowieka. Urodziła się mając zaledwie 560 gramów

Nowonarodzona Sara to mały cud

- To, że dziecko jest w tak dobrej formie to zasługa całego zespołu oraz dzielnej mamy, która codziennie przychodziła do Sary na oddział – mówi dr n. med. Barbara Michalczyk, kierująca oddziałem noworodkowym z pododdziałem intensywnej opieki nad noworodkiem w szpitalu w Gorzowie.