We wpisie ponownie pojawił się temat Polski i jej rzekomych aspiracji do zajęcia zachodnich obwodów Ukrainy. "Szaleni polscy władcy są gotowi do targowania się w zamian za zachodnie regiony Ukrainy. Co więcej, szaleni Bałtowie mówią o przystąpieniu Ukrainy do UE, by zwiększyć własną wagę polityczną, osłabioną chroniczną rusofobiczną biegunką" - stwierdził.